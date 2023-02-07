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Haberler Magazin Serap Paköz'ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor: "Bir kısmına ulaştım ama..."

Serap Paköz'ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor: "Bir kısmına ulaştım ama..."

Serap Paköz'ün korku dolu bekleyişi! Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem felaketinin ardından ünlülerden de paylaşımlar geliyor. Kimileri ailelerindan kimileri ise arkadaşlarından gelecek güzel haberleri bekliyor. Son dönemde değişimiyle gündemden düşmeyen Serap Paköz de o ünlülerden biri. Kahramanmaraş'taki ailesinin bir kısmından haber alan ancak bir kısmına hala ulaşamayan Serap Paköz'ün korku içindeki bekleyişi sürüyor. İşte o paylaşım...

07.02.2023 17:45 - Son Güncelleme: 07.02.2023 17:54
Serap Paköz’ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor: Bir kısmına ulaştım ama...

"BİR KISMINA ULAŞTIM AMA..."

Serap Paköz'ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serap Paköz’ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor: Bir kısmına ulaştım ama...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye yasa boğuldu. Devletin tüm imkanları seferber edildi, vatandaşlar da kendi çabalarıyla acılara merhem olmaya çalıştı.

Serap Paköz’ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor: Bir kısmına ulaştım ama...

Kahramanmaraş depreminin ardından ünlülerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Onlardan biri de Serap Paköz...

Serap Paköz’ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor: Bir kısmına ulaştım ama...

"Kahramanmaraş'taki akrabalarımın bir kısmına ulaştım. Korku içinde bekledim. Hala haber alamadıklarım var, dualarınızı bekliyorum." diyen Serap Paköz'e destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı.

Serap Paköz’ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor: Bir kısmına ulaştım ama...

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Tecrübeli sunucu Serap Paköz son dönemde estetikle gelen değişimiyle gündeme geliyordu. Bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyuran Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti.

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