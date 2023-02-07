Serap Paköz'ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor: "Bir kısmına ulaştım ama..."
Serap Paköz'ün korku dolu bekleyişi! Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem felaketinin ardından ünlülerden de paylaşımlar geliyor. Kimileri ailelerindan kimileri ise arkadaşlarından gelecek güzel haberleri bekliyor. Son dönemde değişimiyle gündemden düşmeyen Serap Paköz de o ünlülerden biri. Kahramanmaraş'taki ailesinin bir kısmından haber alan ancak bir kısmına hala ulaşamayan Serap Paköz'ün korku içindeki bekleyişi sürüyor. İşte o paylaşım...
07.02.2023 17:45 - Son Güncelleme: 07.02.2023 17:54
"BİR KISMINA ULAŞTIM AMA..."
Serap Paköz'ün korku dolu bekleyişi! Kahramanmaraş depreminin ardından ailesinden haber alamıyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye yasa boğuldu. Devletin tüm imkanları seferber edildi, vatandaşlar da kendi çabalarıyla acılara merhem olmaya çalıştı.
Kahramanmaraş depreminin ardından ünlülerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Onlardan biri de Serap Paköz...
"Kahramanmaraş'taki akrabalarımın bir kısmına ulaştım. Korku içinde bekledim. Hala haber alamadıklarım var, dualarınızı bekliyorum." diyen Serap Paköz'e destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı.