Demet Akalın ona bayılıyordu Buckingham Prensesi Henna Bülbül'ün son haline bakın! Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı...

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Buckingham Prensesi yani Henna Bülbül. Demet Akalın'la girdiği düğün diyalogu ve sevimli sevimli, yarım yarım konuşmasıyla hafızalara kazınan Henna Bülbül şimdilerde koskoca bir kız. Gelin değişimine birlikte göz atalım.