Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı Osman Aga'nın belalı kızı Dilek'ti! Pelin Sönmez son haliyle adeta bambaşka biri

2008 - 2011 yılları arasında yayınlanan oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Ateş Fatih Uçan, Onur Şan, Sefa Tantoğlu, Max Bendo, Gülay Baltacı, Aslı Altaylar ve Kayhan Yıldızoğlu gibi isimlerin yer adığı Akasya Durağı dizisi hala özet bölümleriyle gündeme geliyor.

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Dizideki oyuncuların son halleri de zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez oldu.