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71 yaşındaki Bülent Ersoy ilk defa trene bildiğini söyleyip o anları paylaştı! Makyajsız haliyle çok konuşulan Diva yine gündemde...

Diva lakaplı Bülent Ersoy, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca gündem oldu. Geçen aylarda makyajsız haliyle gündeme gelen ve uzun süre adından söz ettiren Ersoy, sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Türkiye'de ilk kez trene bindiğini dile getiren ünlü sanatçı, o anları takipçileriyle paylaştı. Ersoy'un paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Bülent Ersoy'un o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 13:16 Güncelleme 27 Kasım 2023, 13:23
71 yaşındaki Bülent Ersoy ilk defa trene bildiğini söyleyip o anları paylaştı! Makyajsız haliyle çok konuşulan Diva yine gündemde... 1

Dünya Güzellerim programından sonra Banu Alkan ve Safiye Soyman ile yeniden bir araya geleceği konuşulan Bülent Ersoy, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

71 yaşındaki Bülent Ersoy ilk defa trene bildiğini söyleyip o anları paylaştı!
71 yaşındaki Bülent Ersoy ilk defa trene bildiğini söyleyip o anları paylaştı! Makyajsız haliyle çok konuşulan Diva yine gündemde... 2

Geçen aylarda makyajsız haliyle gündeme gelen ve uzun süre adından söz ettiren Ersoy, sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

71 yaşındaki Bülent Ersoy ilk defa trene bildiğini söyleyip o anları paylaştı! Makyajsız haliyle çok konuşulan Diva yine gündemde... 3

Ersoy, yaptığı son paylaşımda Türkiye'de ilk kez trene bindiğini belirterek o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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