71 yaşındaki Bülent Ersoy ilk defa trene bildiğini söyleyip o anları paylaştı! Makyajsız haliyle çok konuşulan Diva yine gündemde...

Diva lakaplı Bülent Ersoy, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca gündem oldu. Geçen aylarda makyajsız haliyle gündeme gelen ve uzun süre adından söz ettiren Ersoy, sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Türkiye'de ilk kez trene bindiğini dile getiren ünlü sanatçı, o anları takipçileriyle paylaştı. Ersoy'un paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Bülent Ersoy'un o paylaşımı...