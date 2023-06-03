Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı! 11 yıl evli kalmışlardı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Okan Kurt'un ayağını sakatladığını paylaşan Akalın bu kez imalı bir paylaşımda bulundu. 2012 yılında dünyaevine giren çift 2018 yılında boşanmıştı. Daha önce katıldığı bir programda eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında konuşan şarkıcı ''Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim'' demişti. İşte detaylar...