Demet Akalın Okan Kurt'a ayar verdi ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı! 11 yıl evli kalmışlardı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'a yönelik yaptığı imalı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Akalın, 11 yıl süren evliliklerinin ardından ayrıldığı Okan Kurt'a sosyal medya hesabından gönderme yaparak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında "Hala seni seven karın var kıymet bil" ifadesini kullanan Demet Akalın, geçmişteki ilişkilerine ve ayrılıklarına atıfta bulunarak dikkat çekici bir mesaj verdi. Sözlerinin ardında gizli bir anlam yatan bu paylaşım, takipçileri arasında merak uyandırdı ve çeşitli yorumlara yol açtı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Okan Kurt'un ayağını sakatladığını paylaşan Akalın bu kez imalı bir paylaşımda bulundu. 2012 yılında dünyaevine giren çift 2018 yılında boşanmıştı. Daha önce katıldığı bir programda eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında konuşan şarkıcı ''Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim'' demişti. İşte detaylar...
AYAĞINI SAKATLADI
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Okan Kurt'u çektiği videoda ''Bak görüyorsun magazinin halini. Uçağa binerken uçağa biniyorum diye mesaj atacaksın. Bu kadar, uyarı'' sözlerini kullandı.
Öte yandan ünlü popçu, 2012 yılında dünyaevine girip, 2018'de boşandığı eski eşi ve dokuz yaşındaki kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile yeniden nikah masasına oturup oturmayacağı konusunda net konuştu.