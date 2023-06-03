Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Akalın Okan Kurt'a ayar verdi ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı! 11 yıl evli kalmışlardı!

Demet Akalın Okan Kurt'a ayar verdi ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı! 11 yıl evli kalmışlardı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'a yönelik yaptığı imalı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Akalın, 11 yıl süren evliliklerinin ardından ayrıldığı Okan Kurt'a sosyal medya hesabından gönderme yaparak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında "Hala seni seven karın var kıymet bil" ifadesini kullanan Demet Akalın, geçmişteki ilişkilerine ve ayrılıklarına atıfta bulunarak dikkat çekici bir mesaj verdi. Sözlerinin ardında gizli bir anlam yatan bu paylaşım, takipçileri arasında merak uyandırdı ve çeşitli yorumlara yol açtı.

03.06.2023 11:46 - Son Güncelleme: 03.06.2023 11:46
Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı! 11 yıl evli kalmışlardı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Okan Kurt'un ayağını sakatladığını paylaşan Akalın bu kez imalı bir paylaşımda bulundu. 2012 yılında dünyaevine giren çift 2018 yılında boşanmıştı. Daha önce katıldığı bir programda eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında konuşan şarkıcı ''Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim'' demişti. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı! 11 yıl evli kalmışlardı!

AYAĞINI SAKATLADI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Okan Kurt'u çektiği videoda ''Bak görüyorsun magazinin halini. Uçağa binerken uçağa biniyorum diye mesaj atacaksın. Bu kadar, uyarı'' sözlerini kullandı.

Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı! 11 yıl evli kalmışlardı!

Paylaşımın altına da ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' notunu düştü.

Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı! 11 yıl evli kalmışlardı!

Öte yandan ünlü popçu, 2012 yılında dünyaevine girip, 2018'de boşandığı eski eşi ve dokuz yaşındaki kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile yeniden nikah masasına oturup oturmayacağı konusunda net konuştu.

Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı! 11 yıl evli kalmışlardı!

2. Sayfa' programına konuk olan Akalın, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, eski eşiyle yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki fikrini açıkladı.

SON DAKİKA