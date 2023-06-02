Hülya Avşar Müjde Ar'la başrol paylaştı Çarkıfelek'le efsaneleşti! Sırra kadem basan Tarık Tarcan'ın son haline bakın yıllar teğet geçmedi
Müjde Ar, Hülya Avşar gibi isimlerle başrol paylaştı, modellik yaptı, Çarkıfelek'le efsaneleşti ama sonra ortadan bir kayboldu ki bulabilene aşk olsun... Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Tarık Tarcan, son haliyle sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk eden ve Marmaris'e yerleşen Tarcan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.
02.06.2023 16:44 - Son Güncelleme: 02.06.2023 16:44
Ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.
Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. işte aşta Tarık Tarcan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.