Demet Akalın Mert Ramazan Demir'i göklere çıkardı Mert Yazıcıoğlu'nu yerin dibine soktu "Ondan bir şey olmaz" Afra Saraçoğlu olayı sonrası...

Takipçilerin uyarısıyla durumu fark eden Akalın, paylaşımı silmişti. Akalın'ın paylaşımını gören birçok kullanıcı, "Biraz da bunu gülelim. İnsan istese böyle bir şey yapamaz" ve "Benim isim hafızası eşittir Demet Akalın" yorumları yapılmıştı.