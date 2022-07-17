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Haberler Magazin Demet Akalın kesenin ağzını açtıkça açtı! Survivor Nagihan Karadere’yi evine çağırıp hediyeye boğdu! Böyle misafirperverlik görülmedi

Demet Akalın kesenin ağzını açtıkça açtı! Survivor Nagihan Karadere’yi evine çağırıp hediyeye boğdu! Böyle misafirperverlik görülmedi

Demet Akalın kesenin ağzını açtıkça açtı! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, Demet Akalın'ın daveti üzerine şarkıcının Bodrum'daki yazlığına misafir oldu. Sıkı bir Survivor takipçisi olan Akalın ise 'Gönüllerin şampiyonu' dediği Nagihan'ı adeta hediyeye boğdu. Nagihan Karadere ise Akalın'ın kendisi için aldığı altınları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı görenler" Böyle misafirperverlik görülmedi" yorumunda bulundu. İşte Nagihan Karadere ile Demet Akalın'ın o paylaşımları...

17.07.2022 19:36 - Son Güncelleme: 17.07.2022 19:36
Demet Akalın kesenin ağzını açtıkça açtı! Survivor Nagihan Karadere’yi evine çağırıp hediyeye boğdu! Böyle misafirperverlik görülmedi

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışması geçen haftalarda final yaptı. Yarışmayı Nisa Bölükbaşı birinci olarak tamamlarken finalle birlikte birçok tartışma da beraberinde geldi.

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Demet Akalın kesenin ağzını açtıkça açtı! Survivor Nagihan Karadere’yi evine çağırıp hediyeye boğdu! Böyle misafirperverlik görülmedi

Survivor izleyicileri ve eski yarışmacılarından bir kısmı Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğunu eleştirdi. Nagihan Karadere de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sonuçtan memnun olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Demet Akalın kesenin ağzını açtıkça açtı! Survivor Nagihan Karadere’yi evine çağırıp hediyeye boğdu! Böyle misafirperverlik görülmedi

Survivor'un sıkı takipçilerinden Demet Akalın ise Nagihan Karadere'yi Bodrum'daki yazlığına davet ederek tarafını bir kez daha belli etti.

Demet Akalın kesenin ağzını açtıkça açtı! Survivor Nagihan Karadere’yi evine çağırıp hediyeye boğdu! Böyle misafirperverlik görülmedi

Akalın, ricasını geri çevirmeyerek evine misafir olan Karadere ile paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Demet Akalın kesenin ağzını açtıkça açtı! Survivor Nagihan Karadere’yi evine çağırıp hediyeye boğdu! Böyle misafirperverlik görülmedi

"GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU GELMİŞ"
Ünlü şarkıcı, Instagram'da yayınladığı videoda, "Aman Allah'ım bize kim gelmiş, gönüllerin şampiyonu gelmiş. Benim evim senin evin Nagihan" ifadelerini kullandı.

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