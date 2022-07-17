Esra Erol havuz başı pozlarıyla ortalığı yakıp kavurdu! Hem güzelliği hem fit haliyle hayran bıraktı! “Beklenilen fotoğraflar geldi”
ATV ekranlarının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıktı. Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü sunucu, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Erol havuz başında verdiği birbirinden renkli pozları Intagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Hatice Şendil, Onur Büyüktopçu, Seda Öğretir gibi birçok ünlü ismin kayıtsız kalamadığı paylaşımda Erol, iltifat yağmuruna tutuldu. Hem güzelliği hem fit haliyle hayran bırakan ünlü sunucu için "Beklenilen fotoğraflar geldi", "Allah seni nazarlardan korusun", "Kim der iki çocuk annesi" gibi yorumlar yapıldı. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan tatil pozları...
17.07.2022 19:57 - Son Güncelleme: 17.07.2022 19:57
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.
Hatice Şendil, Onur Büyüktopçu, Seda Öğretir gibi birçok ünlü ismin kayıtsız kalamadığı paylaşımda Erol, iltifat yağmuruna tutuldu.