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Haberler Magazin Burcu Biricik’ten gece yarısı pozu! Ay ışığında derin yırtmacıyla sere serpe uzandı! Güzelliğiyle büyüledi Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

Burcu Biricik’ten gece yarısı pozu! Ay ışığında derin yırtmacıyla sere serpe uzandı! Güzelliğiyle büyüledi Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Biricik, yapımın sezon finali yapmasının ardından eşi Emre Yetkin ile soluğu tatilde aldı. Eşi ile birlikte yaz aylarının tadını çıkaran ünlü oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Biricik, son olarak ay ışığında verdiği iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Derin yırtmacıyla sere serpe uzanan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

17.07.2022 18:39 - Son Güncelleme: 17.07.2022 18:39
Burcu Biricik’ten gece yarısı pozu! Ay ışığında derin yırtmacıyla sere serpe uzandı! Güzelliğiyle büyüledi Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burcu Biricik, son olarak Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Burcu Biricik’ten gece yarısı pozu! Ay ışığında derin yırtmacıyla sere serpe uzandı! Güzelliğiyle büyüledi Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

Ünlü oyuncu, yapımın sezon finali yapmasının ardından ise eşi Emre Yetkin ile soluğu tatilde aldı.

Burcu Biricik’ten gece yarısı pozu! Ay ışığında derin yırtmacıyla sere serpe uzandı! Güzelliğiyle büyüledi Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Biricik, tatilde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Burcu Biricik’ten gece yarısı pozu! Ay ışığında derin yırtmacıyla sere serpe uzandı! Güzelliğiyle büyüledi Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

Biricik, son olarak ay ışığında verdiği iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Biricik’ten gece yarısı pozu! Ay ışığında derin yırtmacıyla sere serpe uzandı! Güzelliğiyle büyüledi Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

Derin yırtmacıyla sere serpe uzanan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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