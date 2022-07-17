Burcu Biricik’ten gece yarısı pozu! Ay ışığında derin yırtmacıyla sere serpe uzandı! Güzelliğiyle büyüledi Camdaki Kız’ın Nalan’ı...
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Biricik, yapımın sezon finali yapmasının ardından eşi Emre Yetkin ile soluğu tatilde aldı. Eşi ile birlikte yaz aylarının tadını çıkaran ünlü oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Biricik, son olarak ay ışığında verdiği iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Derin yırtmacıyla sere serpe uzanan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
17.07.2022 18:39 - Son Güncelleme: 17.07.2022 18:39
Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burcu Biricik, son olarak Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.