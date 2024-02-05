Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızı Hira'nın Icardi temalı yaş günü partisi! Hira 10 yaşında! Annesi Beşiktaşlı olsa da...

Açıklamaları, paylaşımları yani attığı her adımla olay yaratmayı başaran Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira 10 yaşında... 2012 yılında evlenen Demet Akalın ile Okan Kurt, 2014 Şubat ayında kızları Hira'yı kucaklarına aldı. 2018 yılında resmi olarak yollarını ayıran ama devamında ilişkilerin devam eden çiftin kızları Hira 10 yaşında! Özel bir parti düzenleyen ikili, koyu Galatasaraylı olan kızları için 'Icardi' temalı pasta da yaptırdı.