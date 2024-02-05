Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral’di! Müge Ulusoy'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi! Son haliyle şaşkına çevirdi

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'di! Müge Ulusoy'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi! Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Kenan Çoban, Gürkan Uygun, Erhan Ufak, Oktay Kaynarca gibi isimleri bir araya getiren Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran Müge Ulusoy, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak merak edilenleri yanıtladı. Ulusoy'un Kurtlar Vadisi sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. Öte yandan Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte detaylar...