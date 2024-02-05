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Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral’di! Müge Ulusoy'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi! Son haliyle şaşkına çevirdi

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'di! Müge Ulusoy'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi! Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Kenan Çoban, Gürkan Uygun, Erhan Ufak, Oktay Kaynarca gibi isimleri bir araya getiren Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran Müge Ulusoy, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak merak edilenleri yanıtladı. Ulusoy'un Kurtlar Vadisi sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. Öte yandan Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 09:44 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:44
Kurtlar Vadisi’nde Laz Ziya’nın kızı Meral’di! Müge Ulusoy’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi! Son haliyle şaşkına çevirdi 1

Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı olan Meral karakterine hayat veren oyuncu Müge Ulusoy, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak merak edilenleri yanıtladı.

Kurtlar Vadisi’nde Laz Ziya’nın kızı Meral’di! Müge Ulusoy’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi! Son haliyle şaşkına çevirdi 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isme bir takipçisi "Kurtlar Vadisi senin için nasıldı?" sorusunu yöneltti

Kurtlar Vadisi’nde Laz Ziya’nın kızı Meral’di! Müge Ulusoy’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi! Son haliyle şaşkına çevirdi 3

Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Ulusoy ise takipçisine "Oyunculuk kariyerimde dönüm noktasıydı" itirafında bulundu.

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