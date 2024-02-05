Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeliydi! 69 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu sosyal medyaya damga vurdu! Son halini gören inanamadı

Sosyal medyada Yeşilçam güzelleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerinde aralarında bulunduğu "Hangisi daha güzel?" başlığı altında bir anket yapıldı. Anket sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görürken Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu, kısa sürede gündem oldu. Şimdilerde 69 yaşında olan Bubikoğlu'nun son halini görenler ise inanamadı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...