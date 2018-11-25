Demet Akalın ile Okan Kurt buluştu, ortalık buz kesti!
Demet Akalın ile Okan Kurt geçtiğimiz Eylül ayında ani bir kararla evliliğini sonlandırdı. Demet - Okan çiftinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Demet Akalın boşanma nedenini, Okan Kurt'un borçları sebebiyle eve gelen hacizin kızları Hira'yı etkilemesinden kaynaklı olduğunu anlatmmıştı. Eski eşler, her fırsatta çocukları Hira için bir araya geldiklerini dile getirirken bu kez buluşma noktası olarak bir AVM'yi tercih ettiler. Kızları Hira için bir AVM'de buluşan Akalın ve Kurt'un gergin tavırları gözlerden kaçmadı...
25 Kasım 2018 Pazar, 12:05:17 Güncelleme: 12:12:41
DEMET AKALIN İLE OKAN KURT BULUŞTU!
Demet Akalın ile Okan Kurt 2012 yılında evlenip geçtiğimiz Eylül ayında da boşanmışlardı. Evliliklerinin aniden bitmesi magazin gündemine bomba gibi düşerken nedeni Okan Kurt'un borçları sebebiyle evlerine gelen hacizden kızları Hira'nın eklilenmiş olması olarak gösterilmişti.
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