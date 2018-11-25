Müge Anlının kızı Lidya ve ünlülerin merak edilen çocukları...

Müge Anlı'nın kızı Lidya ve ünlülerin merak edilen çocukları...

Müge Anlı'nın televizyon dünyasından uzak tuttuğu kızını görünce çok şaşıracaksınız. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bazı ünlü aileler gibi kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih edenlerden. Müge Anlı ile Tatlı Sert progamında çocuk konusu işlenirken gösterdiği hassasiyet sebebiyle, vatandaşlar Müge Anlı'nın kızını bir hayli merak eder oldu. İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın boyu kadar olan güzel kızı Lidya...

25 Kasım 2018 Pazar, 11:13:55 Güncelleme: 11:39:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





