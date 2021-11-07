Merve Boluğur göğüs itirafıyla şoke etti o fotoğraflar yeniden gün yüzüne çıktı! 'Yaptırmışsın zaten yaptıracağını'
Merve Boluğur göğüs itirafıyla şoke etti, o fotoğraflar yeniden gün yüzüne çıktı! Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ilişkileri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak estetik itirafıyla gündeme gelen oyuncunun açıklamasını görenler, 'Yaptırmışsın zaten yaptıracağını' şeklinde yorumlarda bulundu ve Merve Boluğur'un eski halleri merak konusu oldu.
07.11.2021 10:22
- Son Güncelleme: 07.11.2021 10:27
Merve Boluğur göğüs itirafıyla şoke etti o fotoğraflar yeniden gün yüzüne çıktı! Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur uzun süredir ekranlarda yer almıyor.
Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra ilişkileri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor.
Merve Boluğur "Elbiselerim daha güzel dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım" sözlerinden sonra gündem oldu. Boluğur'a sosyal medyada,'Yaptırmışsın zaten yaptıracağını' şeklinde yorumlar yağdı.