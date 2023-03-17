Acun Ilıcalı'nın gediklisi! Survivor'den elenen Fatih bakın kim çıktı! Survivor'dan önce Fatih Kılıçarslan bakın neler yapmış neler
Bu sezon umduğu reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'ün erken final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı bir süre önce... Bu iddialara konuşuladursun bir yandan da aradan sivrilen yarışmacılar araştırılıyor. O isimlerden biri de yarışmaya yedeklerden dahil olan ve önceki gün yapılan konseyde adaya veda eden Fatih Kılıçarslan. Yarışmacı Fatih Kılıçarslan hakkın araştırma yapanlarsa kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı.
17.03.2023 09:49 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:49
Survivor'a yedeklerden katılan yarışmacı Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Aslen Yozgatlıdır. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği geçmişine sahip.