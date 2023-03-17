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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın gediklisi! Survivor'den elenen Fatih bakın kim çıktı! Survivor'dan önce Fatih Kılıçarslan bakın neler yapmış neler

Acun Ilıcalı'nın gediklisi! Survivor'den elenen Fatih bakın kim çıktı! Survivor'dan önce Fatih Kılıçarslan bakın neler yapmış neler

Bu sezon umduğu reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'ün erken final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı bir süre önce... Bu iddialara konuşuladursun bir yandan da aradan sivrilen yarışmacılar araştırılıyor. O isimlerden biri de yarışmaya yedeklerden dahil olan ve önceki gün yapılan konseyde adaya veda eden Fatih Kılıçarslan. Yarışmacı Fatih Kılıçarslan hakkın araştırma yapanlarsa kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı.

17.03.2023 09:49 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:49
Acun Ilıcalı’nın gediklisi! Survivor’den elenen Fatih bakın kim çıktı! Survivor’dan önce Fatih Kılıçarslan bakın neler yapmış neler

Survivor'da bu haftanın eleme adayları kırmızı ve mavi takımından seçilmişti. Adada yapılan oylamalar sonucunda eleme potasına Cansu, Aziz, Alper ve Fatih gitmişti.

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Acun Ilıcalı’nın gediklisi! Survivor’den elenen Fatih bakın kim çıktı! Survivor’dan önce Fatih Kılıçarslan bakın neler yapmış neler

"ÇOK SEVDİĞİM BİR YERİ YERİNE GETİRDİM"

Acun Ilıcalı bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyunu alarak Survivor'dan elenen yarışmacının Fatih olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın gediklisi! Survivor’den elenen Fatih bakın kim çıktı! Survivor’dan önce Fatih Kılıçarslan bakın neler yapmış neler

Survivor 2023'e veda eden Fatih, "Bu benim uzun süreli bir hayalimdi...

Acun Ilıcalı’nın gediklisi! Survivor’den elenen Fatih bakın kim çıktı! Survivor’dan önce Fatih Kılıçarslan bakın neler yapmış neler

İnanılmaz bir serüven, inanılmaz güzel şeyler yaşadım burada. Çok teşekkür ederim çok sevdiğim bir yeri yerine getirdim" dedi.

Acun Ilıcalı’nın gediklisi! Survivor’den elenen Fatih bakın kim çıktı! Survivor’dan önce Fatih Kılıçarslan bakın neler yapmış neler

Survivor'a yedeklerden katılan yarışmacı Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Aslen Yozgatlıdır. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği geçmişine sahip.

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