Demet Akalın bir şarkı yaptı ortalık karıştı! Çalıntı şarkı davasında Cansu Kurtçu'ya şok suçlama! Tam 22 nin 500 lira...

Demet Akalın bir şarkı yaptı ortalık karıştı... Açıklamalarıyla, paylaşımları, kısacası attığı her adımlar adından söz ettirmeyi başaran Demet Akalın bu kez bambaşka bir iddiayla gündemde. Besteci Burak Buluç'un, Demet Akalın'ın 'İkiden Sonra' adlı şarkısının, kendisine ait 'Sihirbaz' adlı şarkının kopyası olduğu gerekçesiyle, şarkının bestecisi Cansu Kurtçu'ya dava açtı. İşte detaylar.