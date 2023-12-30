Demet Akalın bir şarkı yaptı ortalık karıştı! Çalıntı şarkı davasında Cansu Kurtçu'ya şok suçlama! Tam 22 nin 500 lira...

Demet Akalın bir şarkı yaptı ortalık karıştı... Açıklamalarıyla, paylaşımları, kısacası attığı her adımlar adından söz ettirmeyi başaran Demet Akalın bu kez bambaşka bir iddiayla gündemde. Besteci Burak Buluç'un, Demet Akalın'ın 'İkiden Sonra' adlı şarkısının, kendisine ait 'Sihirbaz' adlı şarkının kopyası olduğu gerekçesiyle, şarkının bestecisi Cansu Kurtçu'ya dava açtı. İşte detaylar.
Burak Buluç'tan şok suçlama! Genç besteci, Demet Akalın'ın seslendirdiği 'İkiden Sonra' isimli şarkısının 2011 yılında bestelediği 'Sihirbaz' isimli şarkıyla neredeyse aynı olduğu iddiasıyla dava açtı.
Sabah'ın haberine göre; İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran besteci maddi tazminat talep etti.
Mahkeme dosyaya bilirkişi atadı. İki farklı bilirkişi, bestenin kopyalandığını belirten rapor hazırladı.