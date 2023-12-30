Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı! Cihat Süvarioğlu ile karşılıklı takibi bırakmıştı

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Berk Atan, Ecem Özkaya, gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde dizideki partneri Cihat Süvarioğlu ile sosyal medyada karşılıklı olarak takibi bırakan güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce gözlerine inanmadı. Cesur pozlarıyla şoke eden Çağlar'ın değişimi de cabası...
Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'a hayat veren ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Hazal Çağlar, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.
Hazal Çağlar hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce gözlerine inanamadı.