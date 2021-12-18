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Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşulacak olimpiyat sorusu! Görme engelli yarışmacı geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşulacak olimpiyat sorusu! Görme engelli yarışmacı geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmanın son bölümüne görme engelli yarışmacı Şafak bey damga vurdu. Soruları başarılı bir şekilde yanıtlayan yarışmacı olimpiyat sorusunda yarışmaya veda etti. Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" sorusu görme engelli yarışmacı Şafak beyi zorlarken Kim Milyoner Olmak İster'e de damga vurdu.

18.12.2021 01:43 - Son Güncelleme: 18.12.2021 01:55
Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulacak olimpiyat sorusu! Görme engelli yarışmacı geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine seyirciyi ekrana kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulacak olimpiyat sorusu! Görme engelli yarışmacı geceye damga vurdu

Yarışmanın son bölümüne görme engelli yarışmacı Şafak bey damga vurdu. Soruları başarılı bir şekilde yanıtmayan yarışmacı olimpiyat sorusunda yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulacak olimpiyat sorusu! Görme engelli yarışmacı geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" sorusu görme engelli yarışmacı Şafak beyi zorlarken Kim Milyoner Olmak İster'e de damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulacak olimpiyat sorusu! Görme engelli yarışmacı geceye damga vurdu

İşte o sorunun yanıtı ve Kim Milyoner Olmak İster'in bu gece yayınlanan bölümünden sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulacak olimpiyat sorusu! Görme engelli yarışmacı geceye damga vurdu
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