Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulacak olimpiyat sorusu! Görme engelli yarışmacı geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" sorusu görme engelli yarışmacı Şafak beyi zorlarken Kim Milyoner Olmak İster'e de damga vurdu.