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Haberler Magazin Demet Akalın ağzını bir açtı yaylım ateşine tuttu: "Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini" Sinirden gözü dönen Demet...

Demet Akalın ağzını bir açtı yaylım ateşine tuttu: "Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini" Sinirden gözü dönen Demet...

Deprem felaketinin başından bu yana en çok hassasiyet gösteren isimlerinde başında Demet Akalın geliyor. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin 260'ıncı saatinde Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman, tüm Türkiye'yi sevince boğmuştu. İlk günden bu yana deprem bölgesine yardım yapan Demet Akalın, Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini açıklamıştı... Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla farkındalık yaratan Demet Akalın bu kez sinirden küplere bindi. Bakın neden.

21.02.2023 12:17 - Son Güncelleme: 21.02.2023 12:48
Demet Akalın ağzını bir açtı yaylım ateşine tuttu: Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini Sinirden gözü dönen Demet...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kahramanmaraş depremi sonrası gördüğü bir habere ateş püskürdü. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın ağzını bir açtı yaylım ateşine tuttu: Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini Sinirden gözü dönen Demet...

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Demet Akalın ağzını bir açtı yaylım ateşine tuttu: Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini Sinirden gözü dönen Demet...

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızla devam ederken 10 ilde toplam can kaybı 40 binin üzerine çıktı.

Demet Akalın ağzını bir açtı yaylım ateşine tuttu: Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini Sinirden gözü dönen Demet...

Deprem bölgesindeki depremzedelere ilk günden beri yardımlarda bulunan Demet Akalın, Hatay'da bir binanın enkazından depremin 260'ıncı saatinde sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini duyurmuştu.

Demet Akalın ağzını bir açtı yaylım ateşine tuttu: Allah belanızı versin ellerini keseceksin ellerini Sinirden gözü dönen Demet...

Akalın ayrıca İsviçre'de yaşayan kuzeninin de hem Osman hem de akrabası olan depremzedeler için konteynır başta olmak üzere konuklama ihtiyaçları için yardımda bulunacağını belirtmişti.

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