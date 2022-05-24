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Haberler Magazin Demans hastası Pakize Suda'nın son hali kahretti! Ekranın şen şakrak kadını artık kimseyi tanımıyor! Son sağlık durumu ise...

Demans hastası Pakize Suda'nın son hali kahretti! Ekranın şen şakrak kadını artık kimseyi tanımıyor! Son sağlık durumu ise...

Bir süredir Demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan haber var... Bir dönemin aranan isimlerinden biri olan, ekranların şen yüzü olarak hafızalara kazınan 72 yaşında Pakize Suda, Demans hastalığına yakalandığın bu yana köşesine çekildi. Zor günler geçiren Pakize Suda'nın son sağlık durumu hakkında, 'Felaket Tellalı' olarak bilinen Onur Akay'dan bir paylaşım geldi ve görenleri kahretti.

24.05.2022 12:58 - Son Güncelleme: 24.05.2022 12:58
Demans hastası Pakize Suda’nın son hali kahretti! Ekranın şen şakrak kadını artık kimseyi tanımıyor! Son sağlık durumu ise...

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, bugünkü köşesinde demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demans hastası Pakize Suda’nın son hali kahretti! Ekranın şen şakrak kadını artık kimseyi tanımıyor! Son sağlık durumu ise...

"ARTIK KİMSEYİ TANIMIYOR"

"Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor." açıklaması ile yürekleri acıtan Onur Akay, "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.

Demans hastası Pakize Suda’nın son hali kahretti! Ekranın şen şakrak kadını artık kimseyi tanımıyor! Son sağlık durumu ise...

Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor,

Demans hastası Pakize Suda’nın son hali kahretti! Ekranın şen şakrak kadını artık kimseyi tanımıyor! Son sağlık durumu ise...

İŞTE PAKİZE SUDA'NIN SON HALİ

Demans hastası Pakize Suda’nın son hali kahretti! Ekranın şen şakrak kadını artık kimseyi tanımıyor! Son sağlık durumu ise...

YÜREK YAKAN SÖZLER!

Geçtiğimiz günlerde Suda'nın yeğeni Dilara çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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