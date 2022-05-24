Demans hastası Pakize Suda'nın son hali kahretti! Ekranın şen şakrak kadını artık kimseyi tanımıyor! Son sağlık durumu ise...
Bir süredir Demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan haber var... Bir dönemin aranan isimlerinden biri olan, ekranların şen yüzü olarak hafızalara kazınan 72 yaşında Pakize Suda, Demans hastalığına yakalandığın bu yana köşesine çekildi. Zor günler geçiren Pakize Suda'nın son sağlık durumu hakkında, 'Felaket Tellalı' olarak bilinen Onur Akay'dan bir paylaşım geldi ve görenleri kahretti.
24.05.2022 12:58 - Son Güncelleme: 24.05.2022 12:58
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, bugünkü köşesinde demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaştı.
"ARTIK KİMSEYİ TANIMIYOR"
"Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor." açıklaması ile yürekleri acıtan Onur Akay, "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.
Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor,