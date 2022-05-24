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Haberler Magazin Sen neymişsin be Selin Yeninci! Pembe göğüs dekolteli elbisesiyle salındı tam 8 dakika ayakta alkışlandı! Çukurova'nın Saniye'siydi

Sen neymişsin be Selin Yeninci! Pembe göğüs dekolteli elbisesiyle salındı tam 8 dakika ayakta alkışlandı! Çukurova'nın Saniye'siydi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk adlı dizide rol alan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan ve Bir Zamanlar Çukurova'daki hikayesinin bitmesinin ardından diziden ayrılan Selin Yeninci'nin bu kez de somon rengi elbisesi Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu.

24.05.2022 14:35 - Son Güncelleme: 24.05.2022 14:35
Sen neymişsin be Selin Yeninci! Pembe göğüs dekolteli elbisesiyle salındı tam 8 dakika ayakta alkışlandı! Çukurova’nın Saniye’siydi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 34 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

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Sen neymişsin be Selin Yeninci! Pembe göğüs dekolteli elbisesiyle salındı tam 8 dakika ayakta alkışlandı! Çukurova’nın Saniye’siydi

Yetenekli oyuncu İbrahim Tatlıses'in bile dikkatini çekmişti. İbrahim Tatlıses onu öven bir dizi paylaşım yapmıştı.

Sen neymişsin be Selin Yeninci! Pembe göğüs dekolteli elbisesiyle salındı tam 8 dakika ayakta alkışlandı! Çukurova’nın Saniye’siydi

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Sen neymişsin be Selin Yeninci! Pembe göğüs dekolteli elbisesiyle salındı tam 8 dakika ayakta alkışlandı! Çukurova’nın Saniye’siydi

Yeninci'ni rol aldığı film sonrası seyirci 8 dakika boyunca ayakta alkışladı.

Sen neymişsin be Selin Yeninci! Pembe göğüs dekolteli elbisesiyle salındı tam 8 dakika ayakta alkışlandı! Çukurova’nın Saniye’siydi

Yeninci, göğüs dekolteli elbisesiyle bu özel güne damgasını vurdu.

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