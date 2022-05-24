Sen neymişsin be Selin Yeninci! Pembe göğüs dekolteli elbisesiyle salındı tam 8 dakika ayakta alkışlandı! Çukurova'nın Saniye'siydi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk adlı dizide rol alan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan ve Bir Zamanlar Çukurova'daki hikayesinin bitmesinin ardından diziden ayrılan Selin Yeninci'nin bu kez de somon rengi elbisesi Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu.
24.05.2022 14:35 - Son Güncelleme: 24.05.2022 14:35