Della Miles 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi! Koronavirüs karantinasındaki çocuklara online eğitim
Della Miles, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Türkiye'deki öğrenciler için 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi. Dünyaca ünlü şarkıcı Miles, 3-10 yaş arasındaki çocuklara haftanın 3 günü İngilizce öğretecek. Aynı zamanda, cezaevindeki çocukların topluma kazandırılması konusunda uzman sosyolog ve hukukçu olan Della Miles, akademik eğitimi sevgisiyle birleştirerek hareket ettiğini vurgulayıp, "Maalesef, İngilizce eğitim videolarını sokağa çıkamadığımız için evimizin ufak bir köşesinde ancak sevgimizle çekebiliyoruz. Haydi hem eğlenelim hem de öğrenelim" diye konuştu.
Projesi kapsamında sosyal meyda hesapları 'dellamilesofficial' ve 'Della Miles Official' adreslerinden 3-10 yaş arasındaki çocuklara İngilizce öğretecek olan Miles, "Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de eğitime ara verildi. Tüm çocuklar, değerli zamanlarını evlerin içerisinde geçirmek zorunda. Bu nedenle 3 ile 10 yaş arasındaki tüm çocuklara bir sürpriz hazırladım.