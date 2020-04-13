Haberler Galeri Magazin Della Miles 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi! Koronavirüs karantinasındaki çocuklara online eğitim

Della Miles 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi! Koronavirüs karantinasındaki çocuklara online eğitim

Della Miles, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Türkiye'deki öğrenciler için 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi. Dünyaca ünlü şarkıcı Miles, 3-10 yaş arasındaki çocuklara haftanın 3 günü İngilizce öğretecek. Aynı zamanda, cezaevindeki çocukların topluma kazandırılması konusunda uzman sosyolog ve hukukçu olan Della Miles, akademik eğitimi sevgisiyle birleştirerek hareket ettiğini vurgulayıp, "Maalesef, İngilizce eğitim videolarını sokağa çıkamadığımız için evimizin ufak bir köşesinde ancak sevgimizle çekebiliyoruz. Haydi hem eğlenelim hem de öğrenelim" diye konuştu.

13.04.2020 13:44 - Son Güncelleme: 13.04.2020 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





