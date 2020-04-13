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Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata! Görünce 'yok artık' diyeceksiniz!

Yeşilçam'ın efsane filmlerini hepimiz pek çok kez izlemişizdir. Bu bağlamda yapılan hataları fark edemiyoruz. Derlediğiniz haberde sizlere bu efsane filmlerde yapılan hataları göz önüne çıkartıyoruz. Görünce bu da olur mu diyebilirsiniz. Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.

13.04.2020 14:18 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





