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Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata! Görünce 'yok artık' diyeceksiniz!

Yeşilçam'ın efsane filmlerini hepimiz pek çok kez izlemişizdir. Bu bağlamda yapılan hataları fark edemiyoruz. Derlediğiniz haberde sizlere bu efsane filmlerde yapılan hataları göz önüne çıkartıyoruz. Görünce bu da olur mu diyebilirsiniz. Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.

13.04.2020 14:18 - Son Güncelleme:
Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata! Görünce 'yok artık' diyeceksiniz!

Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...

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Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata! Görünce 'yok artık' diyeceksiniz!

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata! Görünce 'yok artık' diyeceksiniz!

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata! Görünce 'yok artık' diyeceksiniz!

Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.

Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata! Görünce 'yok artık' diyeceksiniz!

Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.

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