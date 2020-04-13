Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin eşi bakın çıktı! Meğer o da ünlüymüş
Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ gibi isimlerin yer aldığı belli aralıklarla yayınlanan ve çok sevilen Çocuklar Duymasın dizisi Türk televizyon tarihine damga vuran işlerden biri. Her bir oyuncusuna şöhret kapılarını araladı aralamasına ancak özellikle çocuk yıldızlarına ayrı bir parantez açmak gerek. Dizinin Havuç'u Furkan Kızılay ve Duygu'su Ayşecan Tatari'den bahsediyoruz. Ayşecan Tatari, daha sonra ekranlarda görünmese de hala hafızalarda. Annesi ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan olan Ayşecan Tatari'nin eşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı. Hem de şu sıralar Sefirin Kızı dizisiyle karşımıza çıkıyor. İşte başta Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
13.04.2020 13:03
- Son Güncelleme: 13.04.2020 13:03
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