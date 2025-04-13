Deha dizisinde bir ayrılık daha! Sevilen oyuncu diziye veda etti

Her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Deha dizisinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncuların bir araya geldiği dizide, izleyenleri üzecek bir veda haberi daha gündeme geldi. Son haftalarda ayrılık haberleriyle sık sık adından söz ettiren dizide, kadroya sonradan dahil olan başarılı bir oyuncu daha projeye veda ediyor.

📢 ERTAN SABAN RESMEN AÇIKLADI: "BENİM BİTTİ ARTIK"

Bir magazin sayfasının haberine göre, dizide 'Karahan Doğan' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Ertan Saban, projeye veda eden son isim oldu. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan deneyimli oyuncuya, basın mensupları tarafından "Dizi nasıl gidiyor?" sorusu yöneltildi. Ertan Saban ise yanıtında netti: "Benim bitti artık."

Bu açıklama sonrası Deha hayranları sosyal medyada adeta şok yaşadı. Dizide etkili bir karaktere hayat veren Saban'ın ani vedası, izleyiciler tarafından "Beklenmeyen bir ayrılık" olarak yorumlandı.