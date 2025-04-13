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Deha dizisinde bir ayrılık daha! Sevilen oyuncu diziye veda etti

Deha, izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizide yaprak dökümü sürüyor. Son haftalarda gündeme gelen ayrılıkların ardından, sevilen projeden bir oyuncu daha ayrıldı.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 20:48 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 20:48
Deha dizisinde bir ayrılık daha! Sevilen oyuncu diziye veda etti

Her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Deha dizisinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncuların bir araya geldiği dizide, izleyenleri üzecek bir veda haberi daha gündeme geldi. Son haftalarda ayrılık haberleriyle sık sık adından söz ettiren dizide, kadroya sonradan dahil olan başarılı bir oyuncu daha projeye veda ediyor.

Deha dizisinde bir ayrılık daha! Sevilen oyuncu diziye veda etti

📢 ERTAN SABAN RESMEN AÇIKLADI: "BENİM BİTTİ ARTIK"

Bir magazin sayfasının haberine göre, dizide 'Karahan Doğan' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Ertan Saban, projeye veda eden son isim oldu. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan deneyimli oyuncuya, basın mensupları tarafından "Dizi nasıl gidiyor?" sorusu yöneltildi. Ertan Saban ise yanıtında netti: "Benim bitti artık."

Bu açıklama sonrası Deha hayranları sosyal medyada adeta şok yaşadı. Dizide etkili bir karaktere hayat veren Saban'ın ani vedası, izleyiciler tarafından "Beklenmeyen bir ayrılık" olarak yorumlandı.

Deha dizisinde bir ayrılık daha! Sevilen oyuncu diziye veda etti

🎥 DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Umut Aral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla büyük ilgi görüyor. Projeye veda eden isimlere rağmen heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Deha dizisi oyuncu kadrosu:

  • Aras Bulut İynemli

  • Uğur Polat

  • Taner Ölmez

  • Onur Saylak

  • Melis Sezen

  • Seda Akman

  • Zuhal Gencer

Deha dizisinde bir ayrılık daha! Sevilen oyuncu diziye veda etti

  • Emel Göksu

  • Umutcan Ütebay

  • Eylül Ersöz

  • Oğulcan Arman Uslu

  • Abdurrahman Yunusoğlu

  • Çağrı Atakan

  • Ali Berge

Son haftalarda hikâyede yaşanan değişiklikler ve oyuncu ayrılıkları, dizinin gidişatını nasıl etkileyecek şimdiden merak konusu. Özellikle Ertan Saban'ın oynadığı Karahan Doğan karakterinin vedasının ardından senaryonun nasıl şekilleneceği büyük bir soru işareti olarak izleyicinin gündeminde yerini aldı.

Deha dizisinde bir ayrılık daha! Sevilen oyuncu diziye veda etti

Fotoğraflar: Instagram