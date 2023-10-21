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Değişimlerin kadını Zeynep yine yaptı yapacağını! Zeynep Koçak son haliyle şoke etti "Seni tanımak mümkün değil cidden"

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, o dönem gönlünü Oğuzhan Koç'a kaptırdı ve rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı. Oğuzhan Koç ise Zeynep Koçak'tan ayrıldıktan sonra Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladı. Zeynep Koçak'ın o gün bugündür başladığı değişim macerası tam gaz devam ediyor. Koçak'ı son haliyle gören "Seni tanımak müm değil cidden" demeden edemiyor.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 13:16 Güncelleme 21 Ekim 2023, 13:32
Değişimlerin kadını Zeynep yine yaptı yapacağını! Zeynep Koçak son haliyle şoke etti Seni tanımak mümkün değil cidden 1

Zeynep Koçak, yayın hayatına 2008 yılında başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Değişimlerin kadını Zeynep yine yaptı yapacağını! Zeynep Koçak son haliyle şoke etti Seni tanımak mümkün değil cidden 2

Performansıyla dikkat çeken Zeynep Koçak, o dönem gönlünü rol arkadaşı Oğuzhan Koç'a kaptırdı.

Değişimlerin kadını Zeynep yine yaptı yapacağını! Zeynep Koçak son haliyle şoke etti Seni tanımak mümkün değil cidden 3

Yeni bir aşka yelken açan ikili, ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı.

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