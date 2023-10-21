Değişimlerin kadını Zeynep yine yaptı yapacağını! Zeynep Koçak son haliyle şoke etti "Seni tanımak mümkün değil cidden"

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, o dönem gönlünü Oğuzhan Koç'a kaptırdı ve rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı. Oğuzhan Koç ise Zeynep Koçak'tan ayrıldıktan sonra Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladı. Zeynep Koçak'ın o gün bugündür başladığı değişim macerası tam gaz devam ediyor. Koçak'ı son haliyle gören "Seni tanımak müm değil cidden" demeden edemiyor.