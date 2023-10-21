Gerçekten de 'Varmış böyle tipler!' 100 milyon TL dolandırıp kayıplara karışan Kıvanç ve Beril Talu'nun kirli çamaşırları bir bir ortaya çıkıyor

Türkiye günlerdir "Var Böyle Tipler" adlı hesapla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu konuşuyor. Önce hesaplarını kapatarak pek çok soru işareti yaratan çift hakkında daha sonra reklam çekmek için bütçe isteyip yakınlarından, ailelerinden ve çalışanlarından topladıkları 100 milyon TL ile bir veda partisi verip yurt dışına kaçtığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Çift açıklama için 1 Kasım tarihini işaret etse de, haklarında ortaya çıkan gerçekler akıl alır gibi değil.
'Var Böyle Tipler' adlı hesapla tanınan aynı zamanda bir dönem Çok Güzel Hareketler adlı programda da yer alan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu şu sıralar gündemden düşmüyor.
Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini dolandırıp yurtdışına kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Çifte pazartesi gününden beri ulaşılamıyor. 'Var Böyle Tipler' adlı hesabın yanı sıra çiftin kişisel sosyal medya hesapları da kapalı.