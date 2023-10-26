Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli gözaltına alındı! Eşi "Uyuşturucu kullanıyor beni dövüyor" diyerek şikayetçi olmuştu

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli hakkındaki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve evde uyuşturucu madde yetiştirdiğini öne sürerek İynemli'den şikayetçi oldu. Orçun İynemli'nin evinde yapılan aramada saksılarda yetiştirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Orçun İynemli, eşi Eda İynemli'nin kendisine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiaları üzerine gözaltına alındı.