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Defne Samyeli'nin yeni komedyeni! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı...

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının, Atina'da ayyuka çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Bir süredir Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı iddia ediliyor hatta Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılığının nedeni olduğu belirtiliyordu. Taraflardan konuya dair bir açıklama gelmese de Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda 'Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına dalıp gidiyorum' demesi iddiaları güçlendiriyordu. Nitekim iddialara doğru çıktı, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina'da görüntülendi. Ardından gözler Defne Samyeli'ye çevirildi. Defne Samyeli yaşananların ardından 'Aldatıldım' açıklaması yapmıştı. Cem Yılmaz'la birlikteliğinde yüzü gülmeyen Defne Samyeli şimdi bir başka komedyenle görüntülendi.

29.02.2020 10:53 - Son Güncelleme: 29.02.2020 10:53
Defne Samyeli'nin yeni komedyeni! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı...

Son günlerin en çok konuşulan üçlüsü onlar, Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkilerinin ayyuka çıkması sonrası Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılığının nedenin Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti.

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Defne Samyeli'nin yeni komedyeni! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı...

Bu gelişmes sonrası Defne Samyeli 'Aldatıldım' açıklaması yapmış. Sıkıntılı bir süreçten geçtiği bilinen Defne Samyeli yine bir komedyen ile görüntülendi.

Defne Samyeli'nin yeni komedyeni! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı...

Defne Samyeli, önceki gün bankacılığı bırakıp komedyenliğe geçiş yapan Kaan Sekban ve bir arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.

Defne Samyeli'nin yeni komedyeni! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı...

Emirgan'da bir mekanda objektiflere takılan 47 yaşındaki güzel, bir süre sonra Kaan Sekban'la baş başa kaldı.

Defne Samyeli'nin yeni komedyeni! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı...

Saatlerce Sekban'la oturan Samyeli, mekan çıkışında ayrı ayrı araçlarla görüntü vermekten kaçmaya çalıştı.

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