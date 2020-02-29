Defne Samyeli'nin yeni komedyeni! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı...
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının, Atina'da ayyuka çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Bir süredir Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı iddia ediliyor hatta Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılığının nedeni olduğu belirtiliyordu. Taraflardan konuya dair bir açıklama gelmese de Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda 'Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına dalıp gidiyorum' demesi iddiaları güçlendiriyordu. Nitekim iddialara doğru çıktı, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina'da görüntülendi. Ardından gözler Defne Samyeli'ye çevirildi. Defne Samyeli yaşananların ardından 'Aldatıldım' açıklaması yapmıştı. Cem Yılmaz'la birlikteliğinde yüzü gülmeyen Defne Samyeli şimdi bir başka komedyenle görüntülendi.
29.02.2020 10:53
- Son Güncelleme: 29.02.2020 10:53
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