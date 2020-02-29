Defne Samyeli'nin yeni komedyeni! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı...

Son günlerin en çok konuşulan üçlüsü onlar, Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkilerinin ayyuka çıkması sonrası Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılığının nedenin Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti.