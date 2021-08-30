Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu’dan siyah bikinisi ve transparan üstüyle şov yaptı! Abla Deren Talu’dan yorum gecikmedi
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'dan siyah bikinisi ve transparan üstüyle şov yaptı! Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Talu, son yayınladığı pozla yine adından söz ettirdi. Siyah bikinisi ve transparan üstüyle objektif karşısına geçen Talu'ya sosyal medyadan yorum yağdı. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kardeşinin iddialı paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Derin Talu'nun o paylaşımı...
30.08.2021 21:09
- Son Güncelleme: 30.08.2021 21:09
Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Derin Talu, siyah bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kardeşinin iddialı paylaşımına kayıtsız kalamadı. Deren Talu, kardeşinin paylaşımına gözünden kalpler çıkan emoji ile karşılık verdi.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı da Derin Talu'yu beğeni yağmuruna tuttu. Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Derin Talu'nun paylaşımını yaşına göre fazla iddialı bularak eleştirdi.