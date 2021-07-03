Seda Sayan aracı oldu Serap Paköz bıçak altına yattı! Estetikten bir saat sonra paylaştı son hali olay oldu
Seda Sayan aracı oldu Serap Paköz bıçak altına yattı! Ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Seda Sayan'ın doktorunda "Fransız askısı" işlemi yaptırdığını dile getiren Paköz, ameliyattan bir saat sonra çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Paköz'ün son hali görenleri şaşkına çevirirken "Ne gerek vardı?", "Herkes birbirine benzemeye başladı" yorumları yapıldı. İşte Serap Paköz'ün son hali…
03.07.2021 23:31
- Son Güncelleme: 03.07.2021 23:31
Seda Sayan aracı oldu Serap Paköz bıçak altına yattı! Ünlü sunucu Serap Paköz de Seda Sayan gibi Fransız askısı yaptırdı.
Kısa bir süre önce operasyondan çıktığını belirten Serap Paköz, işlem yaptırdıktan sonra son halini sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.
Seda Sayan'ın kendisi için araya girdiğini ve doktoruna telefon ettiğini dile getiren sunucu, paylaşımının altına şu notu düştü:
"Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni. Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu… Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün. Ellerine sağlık Cem'ciğim… Sana çok güveniyorum ve dost olarak da bayılıyorum... Sevgili Seda Sayan Miami'den aradı Cem'i... Teşekkür ederim Sedoşum..."
Paköz'ün paylaşımına kayıtsız kalmayan Seda Sayan ise "Canım zaten güzeldin, güzel kalbinden öperim" yorumunda bulundu.