Seda Sayan aracı oldu Serap Paköz bıçak altına yattı! Estetikten bir saat sonra paylaştı son hali olay oldu

"Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni. Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu… Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün. Ellerine sağlık Cem'ciğim… Sana çok güveniyorum ve dost olarak da bayılıyorum... Sevgili Seda Sayan Miami'den aradı Cem'i... Teşekkür ederim Sedoşum..."