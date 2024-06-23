Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’dan çekirdek aile paylaşımı! Kızı ve öğretmen eşi hayran bıraktı! İlk yorum Emre Altuğ ile Aziz Aslan’dan...

Güldür Güldür adlı eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, sosyal medya hesabında kızı Masal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. 2020 yılında Duygu Kozoğlu ile evlenen bir çocuk babası Buldu, eşi ve kızıyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun kızı ve eşi hayran bırakırken ünlü isimlerden yorum yağdı. İlk yorumlar ise Emre Altuğ ile Aziz Aslan'dan geldi. İşte Onur Buldu'nun çekirdek ailesi...