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Haberler Magazin 36'lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! "42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi..." 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet!

36'lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! "42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi..." 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet!

İrem Derici, 42 kiloya düşerek zayıflıktan hastanelik olmuştu. İğne ipliğe dönen Derici, sadece 14 günde tam 9 kilo verdi. Zayıflama sırrı ortaya çıkan Derici'nin diyeti oldukça zorlu ve sıkı bir programı içeriyor. Ancak sağlığına kavuşmak için bu programı uygulamayı başardı.

takvim.com.tr
05.05.2023 10:59 - Son Güncelleme: 05.05.2023 11:01
36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi... 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet!

14 günde 9 kilo veren İrem Derici yaptığı diyeti devam ettirerek 20 kilo birden verdi. Çok fazla kilo veren Derici'nin hastanelik olması gündeme bomba gibi düştü. Açıklamalarında 42 kiloya düştüğünü ve bu nedenle hastanede tedavi gördüğünü belirten Derici bakın nasıl kilo vermiş. İşte İrem Derici'nin 5 haftada 20 kilo verdiren diyeti...

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36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi... 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet!

İrem Derici ilk başlarda kilolu halleriyle biliniyordu. Daha sonrasında yaptığı diyetle cayır cayır kilo veren ünlü şarkıcı kendisini durduramayarak kilo vermeye devam etti.

36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi... 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet!

İrem Derici'nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çöktü.

36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi... 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet!

Anoreksiya tedavisi gören şarkıcı İrem Derici konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi... 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet!

"BÜTÜN KASLARIM ERİMİŞTİ"

"Anoreksiyanın 50 belirtisinin 49'u bende vardı ama yine de reddediyordum. Su şişesi bile açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum."

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