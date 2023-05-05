36'lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! "42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi..." 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet!
İrem Derici, 42 kiloya düşerek zayıflıktan hastanelik olmuştu. İğne ipliğe dönen Derici, sadece 14 günde tam 9 kilo verdi. Zayıflama sırrı ortaya çıkan Derici'nin diyeti oldukça zorlu ve sıkı bir programı içeriyor. Ancak sağlığına kavuşmak için bu programı uygulamayı başardı.
05.05.2023 10:59 - Son Güncelleme: 05.05.2023 11:01
14 günde 9 kilo veren İrem Derici yaptığı diyeti devam ettirerek 20 kilo birden verdi. Çok fazla kilo veren Derici'nin hastanelik olması gündeme bomba gibi düştü. Açıklamalarında 42 kiloya düştüğünü ve bu nedenle hastanede tedavi gördüğünü belirten Derici bakın nasıl kilo vermiş. İşte İrem Derici'nin 5 haftada 20 kilo verdiren diyeti...
İrem Derici ilk başlarda kilolu halleriyle biliniyordu. Daha sonrasında yaptığı diyetle cayır cayır kilo veren ünlü şarkıcı kendisini durduramayarak kilo vermeye devam etti.