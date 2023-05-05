36'lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! "42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi..." 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet!

14 günde 9 kilo veren İrem Derici yaptığı diyeti devam ettirerek 20 kilo birden verdi. Çok fazla kilo veren Derici'nin hastanelik olması gündeme bomba gibi düştü. Açıklamalarında 42 kiloya düştüğünü ve bu nedenle hastanede tedavi gördüğünü belirten Derici bakın nasıl kilo vermiş. İşte İrem Derici'nin 5 haftada 20 kilo verdiren diyeti...