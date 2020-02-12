Görenler oldukça şaşırdı! Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü!

Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın bu fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü! Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, biri de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar. Bu iki isim arasındaki bağı merak ediyorsunuzdur. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Görünce çok şaşıracaksınız. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. Hülya Avşar ise 10 Ekim 1963 doğumludur. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır.

Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sizi çok şaşırtacak.