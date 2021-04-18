RAMAZAN İMSAKİYE
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Annesi Miami'den kızı Alaçatı'dan paylaştı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Annesi Miami'den kızı Alaçatı'dan paylaştı... Geçtiğimiz hafta Miami'de tatil sezonunu açan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da sevgilisi Baran Tınaz ile soluğu Alaçatı'da aldı. Ramazan ayında verdiği pozlarla eleştirilen Deren Talu'nun yaşı merak konusu oldu.

18.04.2021 17:20 - Son Güncelleme: 18.04.2021 17:20
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Annesi Miami'den kızı Alaçatı'dan paylaştı

ANNESİ MİAMİ'DEN KIZI ALAÇATI'DAN PAYLAŞTI

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Geçtiğimiz hafta Miami'de yaz sezonunu açan Defne Samyeli'nin kızından da benzer pozlar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Annesi Miami'den kızı Alaçatı'dan paylaştı

Sevgilisi Baran Tınaz ile soluğu Alaçatı'da alan Deren Talu'nun bikinili pozlarını beğenenler kadar tepki gösterenler de oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Annesi Miami'den kızı Alaçatı'dan paylaştı

Ramazan ayında verdiği pozlarla dikkat çeken Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun yaşı merak edildi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Annesi Miami'den kızı Alaçatı'dan paylaştı

İşte başta Deren Talu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Annesi Miami'den kızı Alaçatı'dan paylaştı

DEREN TALU

Kasım 1996