Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Annesi Miami'den kızı Alaçatı'dan paylaştı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da bikini sezonunu açtı! Annesi Miami'den kızı Alaçatı'dan paylaştı... Geçtiğimiz hafta Miami'de tatil sezonunu açan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da sevgilisi Baran Tınaz ile soluğu Alaçatı'da aldı. Ramazan ayında verdiği pozlarla eleştirilen Deren Talu'nun yaşı merak konusu oldu.

18.04.2021 17:20 - Son Güncelleme: 18.04.2021 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





