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Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel özellikle Kemal Sunal filmleriyle hafızalarımızda yer alıyor. Gürel, Gardırop Fuat ve Barut Osman gibi canlandırdığı birçok karakterle gönüllere taht kurdu. Sakar Şakir filminde Şakir ile atışmaları izleyiciler tarafından hala gülerek izleniyor. 'Gardırop Fuat' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm detaylar...

01.01.2020 23:22 - Son Güncelleme: 01.01.2020 23:25
Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam saldı.

Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.

Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardırop Fuat rolüyle dikkat çekmişti.

Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.

Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.

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