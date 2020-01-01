Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel bakın nereli çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel özellikle Kemal Sunal filmleriyle hafızalarımızda yer alıyor. Gürel, Gardırop Fuat ve Barut Osman gibi canlandırdığı birçok karakterle gönüllere taht kurdu. Sakar Şakir filminde Şakir ile atışmaları izleyiciler tarafından hala gülerek izleniyor. 'Gardırop Fuat' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm detaylar...

01.01.2020 23:22 - Son Güncelleme: 01.01.2020 23:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





