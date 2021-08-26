Yeşilçam efsanesi Yedi Bela Hüsnü bakın nerede çekildi inanması çok zor! Kemal Sunal klasiği Yedi Bela Hüsnü meğer...
Baş rolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü oyuncuları arasında Oya Aydoğan, Şevket Altuğ, Nermin Denizci, Ali Şen ve Atilla Ergün gibi duayen isimlerin yer aldığı Yeşilçam filmi Yedi Bela Hüsnü, Kemal Sunal'ın klasiklerinden biri haline geldi. Yedi Bela Hüsnü filmi, nerede ve ne zaman çekildi gibi soruların yanıtlarını merak edenler şaşırtan gerçeklerle karşılaştı. Bu kareler size mazide tatlı bir yolculuk yaptıracak.
Yedi Bela Hüsnü, Yeşilçam'ın kült filmleri arasındaki konumunu sürdürmeye devam ediyor. Natuk Baytan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve birbirinden değerli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yedi Bela Hüsnü, çekim yılı üzerinden yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor.
Yedi Bela Hüsnü, sevdiği kızın kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Hüsnü, kalbini mahallenin güzel kızı Hüsniye'ye kaptırır. Ama ne yazık ki hisleri karşılıklı değildir. Genç kızın kalbini kazanmaya çalışan Hüsnü, arkadaşı Cemal'den kendisine yardım etmesini ister. Hüsnü, Cemal'in verdiği taktikleri harfiyen yerine getirse de sonuçta değişen bir şey olmaz. Bu sırada Hüsniye'nin yaşadığı mahallenin tapuları, türlü oyunlarla Malik adındaki bir adama geçmiştir. Malik, mahallede yaşayanlardan kısa sürede evlerini boşaltmalarını isteyince insanlar ne yapacaklarını şaşırır. Herkes yaşananlara karşı çıkabilecek bir babayiğidin çıkmasını beklemektedir.
YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yedi Bela Hüsnü, 1982 yılında İstanbul'un Kemerburgaz, Levent ve Sarıyer'de çekildi.