Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu’dan kar manzaralı havuz pozları! Siyah mayosuyla sosyal medyaya damga vurdu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Siyah mayosuyla kamera karşısına geçen Deren Talu, kar manzaralı havuz pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.