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Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu’dan kar manzaralı havuz pozları! Siyah mayosuyla sosyal medyaya damga vurdu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Siyah mayosuyla kamera karşısına geçen Deren Talu, kar manzaralı havuz pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 10:11 Güncelleme 24 Ocak 2024, 10:11
Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan kar manzaralı havuz pozları! Siyah mayosuyla sosyal medyaya damga vurdu 1

Defne Samyeli'nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan kar manzaralı havuz pozları! Siyah mayosuyla sosyal medyaya damga vurdu 2

Oyunculuk yapan Deren Talu, kar manzaralı havuz pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan kar manzaralı havuz pozları! Siyah mayosuyla sosyal medyaya damga vurdu 3

Siyah mayosuyla kamera karşısına geçen Deren Talu'nun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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