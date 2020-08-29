Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı! Bodrum tatilinde mavi mayosuyla ortalığı sallamıştı
Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer geride bırakmak üzere olduğumuz yaz aylarında Bodrum tatilleriyle damgalarını vurdu. Ancak bu görüntüler artık mazide kaldı. Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı. İşte detaylar...
29.08.2020 12:21
- Son Güncelleme: 29.08.2020 12:21
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