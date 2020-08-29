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Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı! Bodrum tatilinde mavi mayosuyla ortalığı sallamıştı

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer geride bırakmak üzere olduğumuz yaz aylarında Bodrum tatilleriyle damgalarını vurdu. Ancak bu görüntüler artık mazide kaldı. Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı. İşte detaylar...

29.08.2020 12:21 - Son Güncelleme: 29.08.2020 12:21
Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı! Bodrum tatilinde mavi mayosuyla ortalığı sallamıştı

Eda Ece yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile tüm yazı Çeşme-Bodrum hattında tatil yaparak geçirdi.

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Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı! Bodrum tatilinde mavi mayosuyla ortalığı sallamıştı

Ne var ki, geçtiğimiz günlerde ayrıldılar. Eski sevgililer, birbirlerinin fotoğraflarını Instagram sayfalarından sildi.

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı! Bodrum tatilinde mavi mayosuyla ortalığı sallamıştı

Eda Ece dün şu paylaşımı yaparak Buğrahan Tuncer'e mesaj yolladı:

Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin. Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar.

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı! Bodrum tatilinde mavi mayosuyla ortalığı sallamıştı

Eda Ece ve eski sevgilisi Buğrahan Tuncer bırakmak üzere olduğumuz yaz aylarına Bodrum tatilleriyle damgalarını vurmuştu.

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ayrıldı! Bodrum tatilinde mavi mayosuyla ortalığı sallamıştı

Çiftin birlikte olduğu dönem haklarında en çok aranan konu ise tıpkı Cedi Osman ve Ebru Şahin de olduğu gibi boy farkları oldu.

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