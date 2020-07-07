Defne Samyeli şikayet etti Mustafa Sandal ise açıklamaları ile şoke etti! 'Ben onu onore ettim'
Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Beni Ağlatma' isimli kitabında Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını iddia eden satırlara vermiş, Samyeli ise yazılanlar sonrasında savcılığa şikayette bulunmuştu. Savcılık tarafından çağrılan Sandal, ifadesinde, "Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli'ni onore ettim" dedi. Savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Peki Mustafa Sandal kitabında Defne Samyeli hakkında neler söylemişti? İşte detaylar...
"HAYAL ÜRÜNÜ!"
Dilekçede, Mustafa Sandal'ın kitabında bir zamanlar Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını iddia ettiği belirtilerek, ikili arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı, bu ifadelerin hayal ürünü olduğu ve Sandal'ın kendisinin gündemde kalması ve hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına yalan ve iftira atmaktan kaçınmadığı belirtilmişti.
Dilekçede; 'Beni Ağlatma' adlı kitabın 163'üncü sayfasında "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla 'onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi' söyleyince, Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.