Defne Samyeli şikayet etti Mustafa Sandal ise açıklamaları ile şoke etti! 'Ben onu onore ettim'

Dilekçede; 'Beni Ağlatma' adlı kitabın 163'üncü sayfasında "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla 'onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi' söyleyince, Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

