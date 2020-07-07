Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Gönül'ü şarkıcı Zara yeni imajıyla şoke etti! 'Sen esmer güzeliydin...''

EDHO'da Gönül karakteri ile oyunculuk alanında da kendisini gösteren güzel şarkıcı Zara, yeni imajıyla hayranlarından tepki aldı. Sesi ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken şarkıcı Zara, Instagram'dan yeni saç rengi ile fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Ancak Zara'nın sarı saçlarına hayranları hala alışabilmiş değil. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Gönül'ü Zara'nın son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...