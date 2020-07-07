Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Gönül'ü şarkıcı Zara yeni imajıyla şoke etti! 'Sen esmer güzeliydin...''
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi'nin büyük aşkı Gönül karakteri ile oyunculuk alanındaki başarısını da konuşturan şarkıcı Zara, yeni saç rengiyle sosyal medya gündeminde! Estetikli ünlülerden olan Zara'nın yeni imajını görenler şoke oldu. Zara, sarı saçlarıyla, 'Sen esmer güzeliydin, ne yaptın kendine!' şeklinde yorumlar aldı. İşte EDHO'nun güzel sesli Gönül'ü, 44 yaşındaki Zara'nın son hali ve yıllar içerisindeki değişimi...
EDHO'da Gönül karakteri ile oyunculuk alanında da kendisini gösteren güzel şarkıcı Zara, yeni imajıyla hayranlarından tepki aldı. Sesi ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken şarkıcı Zara, Instagram'dan yeni saç rengi ile fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Ancak Zara'nın sarı saçlarına hayranları hala alışabilmiş değil. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Gönül'ü Zara'nın son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...