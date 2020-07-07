Beyazıt Öztürk'ün evlilik açıklamasından sonra o isim merak edildi! Maaile Çeşme keyfi...

Bu yazı Çeşme'de kiraladığı taş villada geçiren Beyazıt Öztürk önceki gün Alaçatı'da karşılaştığı muhabirlerin sorularını cevapladı. "Karantinada kadınların işinin ne kadar güç olduğunu, neler çektiklerini anladım. Pazı sardım, ne zormuş! Sararken türkü de söyledim. Bu süreçte anladım ki, hobimiz yokmuş. Bu kötü bir şey. Habire yemek pişir, ye, dizi izle olmaz. Resim ve heykele başladım." diyen Beyazıt Öztürk, maddi anlamda zorluk yaşayıp yaşamadığı hakkında da açıklamalarda bulundu.



