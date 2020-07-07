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Beyazıt Öztürk'ün evlilik açıklamasından sonra o isim merak edildi! Maaile Çeşme keyfi...

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu Çeşme'de aldı. Önceki gün Alaçatı'da görüntülenen Beyazıt Öztürk, pandemi sürecinden evlilik açıklamasına kurduğu cümleler ile dikkat çekti. Yaz sezonu için beyaz bir taş ev kiralayan sunucu, son günlerde maddi zorluk yaşadığını dile getirdiği iddia edilen ünlüler hakkında soruları yanıtlarken, "Her sanatçının yanında 30-40 kişilik ekipler var. Ben yalnızca abimle ve menajerimle çalıştığım için maddi anlamda bir sorun yaşamadım." dedi. Beyazıt'ın açıklamasının ardından o isim merak edildi. İşte Beyazıt Öztürk'ün abisi Korkut Öztürk...

07.07.2020 16:30 - Son Güncelleme: 07.07.2020 16:54
Beyazıt Öztürk'ün evlilik açıklamasından sonra o isim merak edildi! Maaile Çeşme keyfi...

Bu yazı Çeşme'de kiraladığı taş villada geçiren Beyazıt Öztürk önceki gün Alaçatı'da karşılaştığı muhabirlerin sorularını cevapladı. "Karantinada kadınların işinin ne kadar güç olduğunu, neler çektiklerini anladım. Pazı sardım, ne zormuş! Sararken türkü de söyledim. Bu süreçte anladım ki, hobimiz yokmuş. Bu kötü bir şey. Habire yemek pişir, ye, dizi izle olmaz. Resim ve heykele başladım." diyen Beyazıt Öztürk, maddi anlamda zorluk yaşayıp yaşamadığı hakkında da açıklamalarda bulundu.


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Beyazıt Öztürk'ün evlilik açıklamasından sonra o isim merak edildi! Maaile Çeşme keyfi...

"Her sanatçının yanında 30-40 kişilik ekipler var. Ben yalnızca abimle çalıştığım için maddi anlamda bir sorun yaşamadım.
Ailemin mutluluğu her şeyden önemli. Bu para, pulla ölçülmez. Tatilde annemin yanından ayrılmamaya gayret ediyorum.
Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandım. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz."


Beyazıt Öztürk'ün evlilik açıklamasından sonra o isim merak edildi! Maaile Çeşme keyfi...

"Biliyorum yine evlilik soracaksınız. Ben adamımı buldum; Hakan Altun. O nikah masasına oturmadan ben de evlenmem. Şaka bir yana, her şeyin hayırlısı." dedi.

Beyazıt Öztürk'ün evlilik açıklamasından sonra o isim merak edildi! Maaile Çeşme keyfi...

Beyazıt Öztürk'ün annesine benzerliği dikkat çekerken abisi de merak konusu oldu.

Beyazıt Öztürk'ün evlilik açıklamasından sonra o isim merak edildi! Maaile Çeşme keyfi...

İşte ünlü isimlerin kardeşleri...

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