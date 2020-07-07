Beyazıt Öztürk'ün evlilik açıklamasından sonra o isim merak edildi! Maaile Çeşme keyfi...
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu Çeşme'de aldı. Önceki gün Alaçatı'da görüntülenen Beyazıt Öztürk, pandemi sürecinden evlilik açıklamasına kurduğu cümleler ile dikkat çekti. Yaz sezonu için beyaz bir taş ev kiralayan sunucu, son günlerde maddi zorluk yaşadığını dile getirdiği iddia edilen ünlüler hakkında soruları yanıtlarken, "Her sanatçının yanında 30-40 kişilik ekipler var. Ben yalnızca abimle ve menajerimle çalıştığım için maddi anlamda bir sorun yaşamadım." dedi. Beyazıt'ın açıklamasının ardından o isim merak edildi. İşte Beyazıt Öztürk'ün abisi Korkut Öztürk...
Bu yazı Çeşme'de kiraladığı taş villada geçiren Beyazıt Öztürk önceki gün Alaçatı'da karşılaştığı muhabirlerin sorularını cevapladı. "Karantinada kadınların işinin ne kadar güç olduğunu, neler çektiklerini anladım. Pazı sardım, ne zormuş! Sararken türkü de söyledim. Bu süreçte anladım ki, hobimiz yokmuş. Bu kötü bir şey. Habire yemek pişir, ye, dizi izle olmaz. Resim ve heykele başladım." diyen Beyazıt Öztürk, maddi anlamda zorluk yaşayıp yaşamadığı hakkında da açıklamalarda bulundu.
"Her sanatçının yanında 30-40 kişilik ekipler var. Ben yalnızca abimle çalıştığım için maddi anlamda bir sorun yaşamadım.
Ailemin mutluluğu her şeyden önemli. Bu para, pulla ölçülmez. Tatilde annemin yanından ayrılmamaya gayret ediyorum.
Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandım. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz."