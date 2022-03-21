Defne Samyeli minicik sarı elbisesiyle yılları hiçe saydı! Göbeğe kadar dekolteye sosyal medya ayağa kalktı
Sunuculuğu bırakarak kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı. Sosyal medya hesabında sahneden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Samyeli, iddialı elbisesiyle tepki çekti. Göbeğine kadar dekolte verdiği sarı mini kısa sürede gündem olarak yorum yağmuruna tutuldu. Samyeli bir süre önce fantezi giyimden hallice elbisesiyle olay olmuştu.
21.03.2022 12:28 - Son Güncelleme: 21.03.2022 12:28
Spikerlik kariyerine son verip oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlüler arasında yer alıyor.
Kusursuz fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Samyeli, sesinin yanı sıra cesur sahne kıyafetleri ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.
DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ MİNİ ELBİSESİYLE AKILLARI BAŞTAN ALDI
Sahnede fiziğini sergilemekten çekinmeyen Defne Samyeli, yine çok iddialı bir tercihte bulundu.
Göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahneye çıkan Samyeli, konserde çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.