Sefirin Kızı'nın korkulu rüyası Akın'ı canlandıran Erhan Alpay'ın eşi bakın kim! İşte güzel eşi...

Dizinin kötü karakteri Akın'ı canlandıran Erhan Alpay'ın hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinin Akın'ı Erhan Alpay'ın gerçek hayatta kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? İşte Erhan Alpay ve diğer ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri…