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Defne Samyeli iç çamaşırının üstüne giydiği transparan elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medya ayağa kalktı ‘Fantezi iç giyim gibi’

Defne Samyeli iç çamaşırının üstüne giydiği transparan elbisesiyle sahne aldı! Sunuculuğu bırakarak kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı. Sosyal medya hesabında sahneden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Samyeli, iddialı elbisesiyle tepki çekti. Siyah iç çamaşırının üzerine transparan bir elbise giyen Samyeli, kısa sürede gündem olarak yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı şarkıcının kostümü için 'Fantezi iç giyim gibi' benzetmesi yaparken başka bir sosyal medya kullanıcısı "Soyunmak moda oldu" dedi. İşte Defne Samyeli'nin tepki çeken sahne kostümü...

10.03.2022 01:49 - Son Güncelleme: 10.03.2022 01:49
Defne Samyeli iç çamaşırının üstüne giydiği transparan elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medya ayağa kalktı ‘Fantezi iç giyim gibi’

Sunuculuğu bırakarak kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli iç çamaşırının üstüne giydiği transparan elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medya ayağa kalktı ‘Fantezi iç giyim gibi’

Ünlü şarkıcı, sahne için siyah derin yırtmaçlı transparan bir elbise tercih etti. Sahnede verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan Samyeli'nin elbisesi görenleri şaşkına çevirdi.

Defne Samyeli iç çamaşırının üstüne giydiği transparan elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medya ayağa kalktı ‘Fantezi iç giyim gibi’

Siyah iç çamaşırının üzerine transparan bir elbise giyen Samyeli, kısa sürede gündem oldu.

Defne Samyeli iç çamaşırının üstüne giydiği transparan elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medya ayağa kalktı ‘Fantezi iç giyim gibi’

TEPKİ YAĞDI!
Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan pozlara binlerce yorum yapılarak Samyeli'ye tepki gösterildi.

Defne Samyeli iç çamaşırının üstüne giydiği transparan elbisesiyle sahne aldı! Sosyal medya ayağa kalktı ‘Fantezi iç giyim gibi’

Bir sosyal medya kullanıcısı şarkıcının kostümü için 'Fantezi iç giyim gibi' benzetmesi yaparken başka bir sosyal medya kullanıcısı "Soyunmak moda oldu" dedi.

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