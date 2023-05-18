Defne Samyeli genç kız görünümünü buna borçluymuş! 50 değil 20 gibi! 3 makyaj yöntemiyle 30 yıl gençleşiyor! Meğer gözlere...
Ünlü sanatçı Defne Samyeli'nin güzellik sırrı ortaya çıktı. 50 yaşındaki Samyeli 20 yaşında gibi gözükmeyi bakın nasıl başarıyor? Siz de küçük makyaj hileleriyle genç görünüme kavuşabilirsiniz. Fit vücuduyla ve kırışıklıktan eser olmayan cildiyle dikkat çeken Samyeli genç görünümünü bakın neye borçluymuş! Defne Samyeli 3 makyaj hilesi sayesinde çok daha sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşuyor. İşte Defne Samyeli'nin güzellik sırları!
18.05.2023 09:16 - Son Güncelleme: 18.05.2023 09:16
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin yaşını duyan kulaklarına inanamıyor. 50 yaşına basan ünlü sanatçı hala 20'liklere meydan okumaya devam ediyor. İşte Samyeli'nin makyaj sırları...
"AVAKADO VE BAL MUCİZESİ"
Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı bir gönderide cildinin güzelliğini avokadoya borçlu olduğunu, avokadonun cildi zararlı güneş ışınlarından koruduğunu ve nemlendirici etkisi olduğunu açıkladı.
Defne Samyeli "Sadece badem yağı kullanıyorum. Badem yağı saçlarımı hem güçlendiriyor hem de parlak görünmesini sağlıyor." diyerek sağlıklı saçların formülünü de açıkladı.