Defne Samyeli Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çekti! İşte Defne'nin kabullenişi...
Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ev sahibiyle kiralarını ödemediği için davalık olan Samyeli, uzun bir süre sonra ilk kez konuştu."Avukatım takip ediyor. Can sıkıcı bir durum. Yapacak bir şey yok. Hakkımı korumak için ben de her vatandaş gibi mahkemelere başvuruyorum" diyen Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.
Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Samyeli, "İyi bayramlar sizlere. Yaz şahane geçiyor. Her şey çok güzel. Konserler başlıyor, o yüzden keyfim çok yerinde. Çalışmak iyi bir şey. Yeni bir diziyle dönüyorum. Televizyonda yeni bir iş olacak. Hem dizi, hem televizyon programı hem de konserler derken bu sene çok çalışacağım gibi gözüküyor" dedi.