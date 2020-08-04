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Defne Samyeli Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çekti! İşte Defne'nin kabullenişi...

Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ev sahibiyle kiralarını ödemediği için davalık olan Samyeli, uzun bir süre sonra ilk kez konuştu."Avukatım takip ediyor. Can sıkıcı bir durum. Yapacak bir şey yok. Hakkımı korumak için ben de her vatandaş gibi mahkemelere başvuruyorum" diyen Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

04.08.2020 17:44 - Son Güncelleme: 04.08.2020 18:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





