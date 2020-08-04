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Defne Samyeli Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çekti! İşte Defne'nin kabullenişi...

Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ev sahibiyle kiralarını ödemediği için davalık olan Samyeli, uzun bir süre sonra ilk kez konuştu."Avukatım takip ediyor. Can sıkıcı bir durum. Yapacak bir şey yok. Hakkımı korumak için ben de her vatandaş gibi mahkemelere başvuruyorum" diyen Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

04.08.2020 17:44 - Son Güncelleme: 04.08.2020 18:03
Defne Samyeli Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çekti! İşte Defne'nin kabullenişi...

Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Samyeli, "İyi bayramlar sizlere. Yaz şahane geçiyor. Her şey çok güzel. Konserler başlıyor, o yüzden keyfim çok yerinde. Çalışmak iyi bir şey. Yeni bir diziyle dönüyorum. Televizyonda yeni bir iş olacak. Hem dizi, hem televizyon programı hem de konserler derken bu sene çok çalışacağım gibi gözüküyor" dedi.

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Defne Samyeli Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çekti! İşte Defne'nin kabullenişi...

Ev sahibiyle kiralarını ödemediği için davalık olan Defne Samyeli konuyla ilgili, "Avukatım takip ediyor. Can sıkıcı bir durum. Yapacak bir şey yok. Hakkımı korumak için ben de her vatandaş gibi mahkemelere başvuruyorum" açıklamasında bulundu.

Defne Samyeli Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çekti! İşte Defne'nin kabullenişi...

Herhangi birine küskünlüğü olup olmadığı yönündeki sorulara Samyeli, "Benim kimseye küskünlüğüm yok. Hayat çok uzun arkadaşlar" sözleriyle yanıt verdi. Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kırgın olduğu iddialarını yalanlamış oldu.

Defne Samyeli Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çekti! İşte Defne'nin kabullenişi...

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Defne Samyeli Cem Yılmaz yanıtıyla dikkat çekti! İşte Defne'nin kabullenişi...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

17 Ağustos 1989

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