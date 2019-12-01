Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 10 yaşına giren Can annesine benzerliğiyle dikkat çekti!
Defne Joy Foster, Sihirli Annem dizisindeki Eda karakteri ile izleyicilerin büyük beğenisini toplamış ve adını duyurmuştu. 2011 yılında yaşamını yitiren Foster'ın ölümü tüm Türkiye'yi derinden üzmüştü. Başarılı oyuncu Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz yaklaşık 8 ay sonra "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var" diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal'la evlenmişti. Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'ı "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'i de "abla" olarak benimsedi. Defne Joy Foster'ın oğlu Can 10 yaşına bastı, Can'ın üvey annesi Beyza Daykal, oğlunun doğum gününü şu satırlarla kutladı. Beyza Daykal'ın paylaşımına beğeni yağdı.
01.12.2019 11:09
- Son Güncelleme: 01.12.2019 11:18
Beyza Dankal, Can'ın 10'uncu yaş gününü de şu duygusal mesajla kutladı:
"Can Kılıç 10 oldu. Geleceği, umudum, şansım. Nice sağlıklı yaşların olsun oğlum. Kanımdan değilsin kabul ama taa canımın içinden ciğerimdensin çocuk. İyi ki doğdun Aslan Kral'ım. Çok yaşa, çok sev, çok sevil. Bize geldiğin güne bin şükür. Anne dediğin güne bin minnet. Seni çok seviyorum. Ömrüm yettiğince arkandayım. İyi ki bizi seçtin."
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